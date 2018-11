„Jevgeni Ossinovski siūlymas buvo netikėtas tiek man, tiek visuomenei“, – žurnalistams sakė ministras. Jis kėlė prielaidą, kad tokiu būdu valdančiosios Socialdemokratų partijos lyderis Jevgeni Ossinovski nori „paklupdyti“ konservatyviąją partiją „Isamaa“, kuriai priklauso ir U. Reinsalu. „Bet valstybei negalima vadovauti klūpant ant kelių. Iš manęs to nesulauksite“, – teigė jis. Penktadienį E. Osinovskis paragino premjerą atstatydinti U. Reinsalu, nes šis iš esmės vetavo vyriausybės planus pasirašyti Jungtinių tautų tarptautinį susitarimą dėl migracijos. Tuo metu užsienio reikalų ministras Svenas Mikseris pasisakė už pakto pasirašymą, tad kabinetas atsidūrė ant krizės slenksčio. „Vakarykštė diskusija vyriausybėje ir Socialdemokratų partijos pirmininko reikalavimas liudija, kad koalicijos darbingumui suduotas rimtas smūgis“, – ketvirtadienį socialiniuose tinkluose paskelbė premjeras Juri Ratas. Vyriausybės sprendimą nepasirašyti minėto susitarimo kritikuoja ir Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid.

