Kaip skelbia leidinys „Virumaa Teataja“, per pastaruosius kelerius metus Vakarų Virumos regione nė karto nebuvo rasta tiek daug sprogmenų vienu metu. Išminuotojų grupė aptiko įtaisus pirmadienį, tikrindama gautą informaciją. Specialistai rado 203 įvairių šaudmenų vienetus, kurių kalibras yra nuo 20 iki 155 mm. Taip pat buvo rastos kelios minos, o kitą dieną išminuotojai aptiko dar 122 sprogmenis. Pavojingas radinys lydint policijai buvo nugabentas į Sirgalos kaime esantį kariuomenės poligoną, kur įtaisai šiuo metu likviduojami. Anot R. Raidloo, sprogmenys buvo rasti rajone, kur po Antrojo pasaulinio karo buvo likviduojami šaudmenys. Visi jie yra vokiečių gamybos, išskyrus vieną sovietų sviedinį. Ekspertas nurodė, jog kol kas neaišku, kaip įtaisai atsidūrė toje vietoje. Vietos gyventojai savo ruožtu pasakoja, kad po karo pabaigos rajone liko daug pavojingų sprogmenų, nesulaukusių likvidacijos. Šiose apylinkėse rasti sprogmenys būdavo tiesiog užkasami. R. Raidloo sakė, kad aptiktų įtaisų likvidavimas gali užtrukti iki savaitės, ir pridūrė, kad rajone bus tęsiamos paieškos.

