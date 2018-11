„Priimti sprendimą dėl JT migracijos pakto – tai vyriausybės darbas, o pastarųjų dienų įvykiai rodo, kad vyriausybė su tuo nesusitvarko. Jeigu vienas koalicijos partnerių perkelia šį darbą į Riigikogu (parlamentą), tai iš esmės reiškia nepasitikėjimą ministru pirmininku Juri Ratas, – naujienų agentūrai BNS sakė K. Kallas. – Jeigu vyriausybė nori, kad Reformų partija atliktų jo darbą, tai reiktų perduoti ir valdymo atsakomybę, kuriai Reformų partija pasirengusi.“ Socialdemokratų partija pirmadienį paskelbė, kad norėtų į parlamentą perkelti klausimą dėl Estijos prisijungimo prie JT susitarimo dėl migracijos (Global Compact for Migration). Partijos „Tėvynė“ („Pro Patria“) spaudžiama vyriausybė prisijungimo nepalaikė. Reformų partijos pasirengimą vadovauti vyriausybės darbui patvirtino ir partijos parlamentinės frakcijos pirmininkas Jurgenas Ligi. „Jei vyriausybė negali dirbti, mes paimsime tai į savo rankas: tokia mano pagrindinė žinia“, – pirmadienį po frakcijos posėdžio socialiniuose tinkluose parašė jis. „Jeigu vyriausybė negali priimti sprendimo, o premjeras šiuo klausimu nesiima atsakomybės, kas yra jo tiesioginė prerogatyva, tai iš esmės vyriausybės daugiau nėra. Negalima vadovauti valstybei slepiant galvą smėlyje kaip stručiui ir galvojant, kad kažkas kitas nuspręs už jį“, – sakė buvęs Reformų partijos lyderis Hanno Pevkuras. Pranešta, kad jeigu Socialdemokratų partijos siūlymu Riigikogu pritars sprendimui prisijungti prie migracijos pakto, jis taps privalomas vyriausybei.

