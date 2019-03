„Pagal rinkimų rezultatus Reformų partija turi du variantus valdančiajai koalicijai formuoti: su „Isamaa“ ir Socialdemokratų partija arba su Centro partija. Pirmiausia mes norime surengti konsultacijas su potencialiais koalicijos partneriais“, – sakė liberalios Reformų partijos lyderė, buvusi europarlamentarė Kaja Kallas. Reformų partijos delegacijoje bus K. Kallas, Jurgenas Ligi, Taavi Roivas, Arto Aasas ir Erkki Keldo. Anksčiau K. Kallas visuomeniniam transliuotojui ETV/ERR sakė, kad Reformų partija neatmeta jokių pasirinkimo galimybių dėl koalicijos formavimo, bet pabrėžė, kad po sekmadienio rinkimų trečioje vietoje likusi kraštutinių dešiniųjų „EKRE nėra mūsų pasirinkimas“. Susiję straipsniai: Estijos naujajame parlamente dirbs penkių partijų atstovai Estijoje vyksta parlamento rinkimai Ji pridūrė, kad jos partija turi „didelių nesutarimų su Centro partija trijose srityse: apmokestinimo, pilietybės ir švietimo“. Kaip rodo neoficialūs rinkimų rezultatai, kuriuos paskelbė Nacionalinis rinkimų komitetas, opozicinė Reformų partija gavo 34 mandatus, o premjero Juri Ratas Centro partija – 26 mandatus 101 vietos parlamente.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.