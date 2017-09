„Pasididžiavimo būti estu niekas negali monopolizuoti... Niekas neturėtų ką nors visuomenėje versti jaustis kaltu ar laikyti juos nesvarbiais, kad jie nepraleido visų savo reproduktyvių metų mąstydami, kaip po mėlynai juodai balta vėliava gali būti grynakraujiškesnių estų“, – pareiškė prezidentė, pirmadienį atidarydama šalies parlamento rudens sesiją. Ji padėkojo įstatymų leidėjams už jų pastangas sprendžiant rinkėjų problemas. Tačiau taip pat ji kritikavo nacionalizmo ir rasizmo apraiškas tarp politikų. Ji sakė, kad tarp parlamentarų esama žmonių, kurie „tyčia ar dėl kvailumo arba nerūpestingumo prisidėjo prie neigiamo Estijos politikų įvaizdžio“. „Niekas negali reikalauti, kad atsisakytume savo laisvių, kad taptume mėlynesniais, juodesniais ir baltesniais. Niekas negali uždrausti mums laisvai apsispręsti, netgi tapti mėlynesniais, juodesniais ir baltesniais“, – sakė ji, paminėdama Estijos vėliavos spalvas. Susiję straipsniai: Artėjančios Rusijos pratybos „Zapad“: grėsmę kelia ne tik scenarijus ir įspūdingi skaičiai Estijoje pradedama kampanija dėl šalies išrinkimo nenuolatine JT Saugumo Tarybos nare Žmonės iš kitų kultūrų ir kalbantys kitomis kalbomis irgi gali stovėti po valstybine vėliava, pabrėžė K.Kaljulaid. „Nėra jokio mėlyno, juodo ir balto genofondo. Yra estų kalba, kultūra, papročiai, tradicijos ir įpročiai. Taip pat turime savo įstatymus, kurių privaloma laikytis ir nepriklausomą teismų sistemą, taip pat turinčią teisę tikėtis gauti paramos savo nepriklausomybei“, – pareiškė prezidentė parlamento nariams.

