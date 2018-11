„Vakar vykę aptarimai vyriausybėje ir Socialdemokratų partijos pirmininko šiandienos reikalavimas rodo, kad koalicijos galimybėms dirbti suduotas stiprus smūgis“, – socialiniuose tinkluose sakė J. Ratas. Tai jis parašė netrukus po to, kai Socialdemokratų partijos pirmininkas Jevgeni Ossinovski paragino premjerą atleisti teisingumo ministrą, „Tėvynės“ („Pro Patria“) ir „Res Publica“ sąjungos (IRL) narį Urmą Reinsalu. Konfliktą koalicijoje išprovokavo socialdemokratų ir IRL priešprieša dėl paramos Jungtinių Tautų susitarimui migracijos klausimu. IRL spaudžiama vyriausybė ketvirtadienį vakare atsisakė palaikyti susitarimą. „Visuomet pabrėždavau, kad premjero vaidmuo yra palaikyti vyriausybės pajėgumus dirbti, visuomet ginti mūsų valstybės ir žmonių interesus, saugoti ir gerinti mūsų reputaciją tarptautiniu lygiu. Aš ir šiandien vadovaujuosi šiuo principu“, – penktadienį pareiškė J. Ratas. „Šiuo metu esu išvykęs į Rytų Virumos apskritį, bet pakeisiu savo darbotvarkę ir anksčiau grįšiu į Taliną. Šiandien vakare 17 valandą sušaukiau neeilinį Centro partijos valdybos posėdį susiklosčiusiai situacijai aptarti. Aš manau, kad mano pareiga ir užduotis – užtikrinti stabilumą valstybės viduje ir vyriausybės pajėgumus dirbti nepriklausomai nuo to, kad po trijų mėnesių įvyks rinkimai“, – rašė premjeras.

