„Atsižvelgęs į pastaruosius tarptautinius įvykius, ministras pirmininkas nemano, kad galima vykti į Krasnojarską“, – ketvirtadienį naujienų portalui „Delfi“ sakė Estijos vyriausybės atstovas spaudai Urmas Seaveris. „ER100 komandos organizatoriai pasiūlė premjerui aplankyti Krasnojarską, kur gegužės 16-21 dienomis vyks Estijos kultūros dienos“, – sakė U. Seaveris, paminėjęs Estijos nepriklausomybės šimtmečio minėjimo renginių organizatorius. Šiemet J. Ratas dalyvavo Estijos nepriklausomybės šimtmečio minėjimo renginiuose, kurie vyko Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Suomijoje, Švedijoje ir Latvijoje. Ketvirtadienį Estijos ministras pirmininkas sakė, kad jo šalis palaiko Britaniją, kuri dėl buvusio rusų šnipo apnuodijimo kaltina Maskvą. „Estija palaiko Didžiąją Britaniją tiriant tą nusikaltimą; kaltininkai privalo būti patraukti atsakomybėn. Raginame tarptautinę bendruomenę bendradarbiauti šiuo klausimu“, – per spaudos konferenciją sakė J. Ratas. „Estija yra labai susirūpinusi ir sunerimusi, kad kovo 4 dieną Jungtinėje Karalystėje buvo panaudotas cheminis ginklas, kuris sukėlė pavojingą apnuodijimą ir sukėlė pavojų šimtams žmonių. Europoje pirmąkart po Antrojo pasaulinio karo buvo panaudotas cheminis ginklas; kalbame apie šiurkštų tarptautinių normų pažeidimą“, – pridūrė jis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.