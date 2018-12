Už didžiausios opozicijoje esančios partijos pasiūlymą balsavo 50 deputatų, du pasisakė prieš, du susilaikė ir 15 balsavime nedalyvavo. Iš viso Estijos parlamente yra 101 narys. Reformų partijai nepavyko gauti būtino minimalaus 51 deputato palaikymo, todėl jos iniciatyva toliau nebebus svarstoma. „Tai akivaizdžiai yra svarbiausia į darbotvarkę įtraukta reforma, vertinant visuomenės permainų požiūriu, tačiau ji buvo ką tik sužlugdyta“, – sakė Reformų partijos parlamentinės frakcijos pirmininkas Jurgenas Ligi. Dėl to jis apkaltino Socialdemokratų partiją (SDE), kurios lyderis Jevgeni Ossinovski neva pažadėjo pasirūpinti, kad šiam projektui prastumti pritrūktų vieno būtino balso. Reformų partija ir ją palaikantys „Tėvynės“, „Laisvės“ ir Estijos konservatyvios liaudies partijos deputatai siekia, kad visiškai būtų atsisakyta mokymo rusų kalba.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.