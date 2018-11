Pasak J. Luiko, V.-V. Palmas yra daug patirties turintis kariškis, tarnavęs tiek Estijoje, tiek užsienyje ir įrodęs esąs gabus ekspertas ir lyderis, naujienų agentūrai BNS sakė vienas Gynybos ministerijos atstovas. „Norėčiau ypatingą dėmesį atkreipti į pulkininko Palmo veiklą einant 1-osios pėstininkų brigados vado pareigas. Jam buvo pavesta atlikti sunkią užduotį – integruoti Estijoje dislokuotą NATO batalioną į mūsų pėstininkų brigados sudėtį. Jam puikiai tai pavyko“, – pareiškė J. Luikas. V.-V. Palmas, pradėjęs tarnybą kariuomenėje 1992 metais Kalevo pėstininkų batalione, studijavo Estijos nacionalinės gynybos akademijoje ir baigė Suomijos nacionalinės gynybos universitetą bei generalinio štabo pareigūnų kursus Suomijoje. Jis vadovavęs už mokymus atsakingam kariuomenės štabo departamentui ir du kartus dalyvavo operacijose Afganistane. 2012–2015 metais jis vadovavo Gynybos ministerijos Gynybos planavimo departamentui. Pastaruosius trejus metus jis buvo Tapoje dislokuotos 1-osios pėstininkų brigados vadas, atsakingas už NATO bataliono priėmimą šioje bazėje. Minint Estijos nepriklausomybės šimtmetį, prezidentas anksčiau šiais metais apdovanojo V.-V. Palmą 3-ojo laipsnio Erelio kryžiaus ordinu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.