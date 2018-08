„Jeigu žmonės ras raketą ar kažką į ją panašaus, jie turi pranešti gynybos pajėgoms. Mūsų duomenimis, ji yra Estijos teritorijoje. Raketa buvo paleista Otepės rajone 6 kilometrų aukštyje šiaurės vakarų kryptimi. Ji kažkur į šiaurę nuo Tartu. Matyt, ši raketa sprogo“, – citavo kariškį Estijos televizijos naujienų laida „Aktuali kamera“. R. Valgė pripažino, jog tai pirmas toks incidentas Baltijos šalių oro gynybos istorijoje. Antradienį 15 valandą 44 minutės virš Pietų Estijos skrydžio metu Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvas „Eurofighter“ per klaidą paleido kovinę „oras-oras“ klasės raketą. Susiję straipsniai: Durpynų gaisras Latvijos šiaurėje jau apėmė 220 hektarų plotą Baltijos šalių lyderiai palaiko planus įkurti Lenkijoje nuolatinę JAV pajėgų bazę Kaip pranešė Estijos gynybos pajėgų spaudos tarnyba, raketos skrydžio trajektorija, jos buvimo vieta ir būklė dabar tikslinamos, kariškiai jos ieško. Raketos susinaikinimo režimas suaktyvintas, tai užtikrina, kad klaidingo paleidimo atveju ji bus likviduota ore, bet negalima atmesti, kad raketa vis dėlto pasiekė žemę. Žmones, kurie ras raketą arba jos komponentus, Estijos gynybos pajėgos prašo jokiu būdu neliesti pavojingo radinio ir tučtuojau pranešti šalies karinių oro pajėgų telefonu 717 1900 arba numeriu 112. Paskutinė spėjama raketos buvimo vieta – 40 kilometrų į šiaurę nuo Tartu. Raketos AMRAAM, kurią ispanų įgula paleido mokomojo skrydžio metu netoli Otepės, ilgis – 3,7 metro, skersmuo – 18 centimetrų. Ispanijos gynybos ministerija antradienį pranešė pradėjusi tyrimą dėl incidento, kai vienas šalies oro pajėgų naikintuvų „Eurofighter Typhoon“ įprastos mokymo misijos metu per klaidą paleido raketą virš Estijos teritorijos. „Lietuvoje dislokuotas ispanų naikintuvas „Eurofighter“ netyčia paleido raketą, nepadariusią jokios žalos“, – rašoma ministerijos išplatintame pareiškime. Jame priduriama, kad incidentas įvyko antradienio popietę „rajone Estijos pietvakariuose, kur leidžiamos tokio pobūdžio pratybos“. „Raketa „oras-oras“ nepataikė į jokį lėktuvą. Gynybos ministerija pradėjo tyrimą tiksliai incidento priežasčiai nustatyti“, – rašoma pareiškime. Du ispanų naikintuvai „Eurofighter“ ir du prancūzų naikintuvai „Mirage 2000“ dalyvavo mokymo misijoje Estijoje, nurodė ministerija. Po incidento naikintuvai grįžo į aviacijos bazę Šiauliuose. Raketa nešė iki 10 kilogramų sprogmenų. Ji turi susinaikinimo režimą, tačiau galėjo ir nukristi ant žemės, nurodo Ispanijos žiniasklaida. Estijos vyriausybės vadovas Juri Ratas socialiniame tinkle „Facebook“ parašė: „Ačiū Dievui, per šį stulbinantį incidentą išvengta žmonių aukų.“ Premjeras išreiškė apgailestavimą dėl šio incidento. „Esu tikras, kad Estijos gynybos pajėgos bendradarbiaudamos su mūsų sąjungininkėmis nustatys visas šio įvykio aplinkybes ir imsis priemonių užtikrinti, kad tai nepasikartotų“, – pabrėžė J. Ratas. Ispanija Šiaulių aviacijos bazėje yra dislokavusi šešis naikintuvus „Eurofighter Typhoon“, dalyvaujančius Baltijos oro policijos misijoje. Incidento aplinkybės tiriamos. Neatmeta, kad raketa galėjo pasiekti Rusiją Estijos karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Riivo Valge apie incidentą, kai vienas Ispanijos oro pajėgų naikintuvas paleido raketą virš šalies teritorijos, sužinojo praėjus maždaug pusantros valandos po įvykio, o policija, gelbėtojai ir aviacijos administracija – kiek daugiau nei po dviejų valandų. „Teisingos informacijos tarp šalių nustatymui reikia laiko. Ir niekas nenori per didelės panikos“, – sakė pulkininkas Estijos televizijai, komentuodamas priežastis, kodėl buvo vėluojama pranešti apie incidentą. Apie incidentą, įvykusį antradienį 15 val. 44 min. vietos (ir Lietuvos) laiku, gelbėtojai ir aviacijos administracija sužinojo tik po 18 valandos. Pasak R. Valge, pirma patikima informacija buvo gauta tik po to, kai naikintuvai nusileido. Informacijos tikslinimas, jos vertimas taip pat pareikalavo šiek tiek laiko. „Viskas nevyksta automatiškai“, – pažymėjo pulkininkas. Jis pranešė, kad raketa, paleista netoli Estijos pietuose esančio Pangodžio kaimo, gali nuskrieti 100 kilometrų. Ji buvo paleista šiaurės kryptimi. Jei raketa būtų skriejusi rytų kryptimi, teoriškai ji būtų galėjusi pasiekti Pečiorus arba nukristi kitoje Peipaus (Čiudo) ežero pusėje Rusijos Federacijos teritorijoje, sakė R. Valge. Vidaus reikalų akademijos Vidaus saugumo instituto vadovas Erkki Koortas laikraščiui „Postimees“ sakė, kad „rusai nepatikėtų, jog įvyko nelaimingas atsitikimas“. „Jie iš to išpūstų didžiulį skandalą“, – sakė jis. Tuo pat metu jis pažymėjo, jog „turint galvoje faktą, kad klaidą padaręs orlaivis priklauso Ispanijai, kurios politikai kalba apie sankcijų Rusijai atšaukimą, gali būti, kad reakcija nebūtų tokia aštri kaip tuo atveju, jei raketa būtų buvusi paleista iš kitos šalies lėktuvo“. Baltijos oro policijos misijoje dalyvaujantis Ispanijos oro pajėgų naikintuvų „Eurofighter Typhoon“, dislokuotas Šiaulių aviacijos bazėje, antradien įprastos mokymo misijos metu per klaidą paleido raketą virš Estijos teritorijos. Raketa „oras-oras“ turi susinaikinimo režimą, tačiau neatmetama, kad ji galėjo ir nukristi ant žemės. Spėjama kritimo vieta yra 40 km atstumu į šiaurę nuo Tartu miesto. „Postimees“ pranešė, kad netoli incidento vietos gyvenantys žmonės maždaug tuo metu sako girdėję ore garsų sprogimą. Laikraštis neatmeta, kad raketa sprogo ore. Estijos gynybos pajėgos paprašė žmonių, radusių raketą ar jos dalių, jokiu būdu jų neliesti, laikytis atokiau ir iškart pranešti policijai. Pasak R. Valge, tai pirmasis toks atvejis Baltijos šalių oro gynybos istorijoje; retai panašių atvejų nutinka ir kituose pasaulio kampeliuose.











9 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.