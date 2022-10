Estijos saugumo tarnyba (KAPO) socialinėje žiniasklaidoje parašė: „Pamenate dronus, kuriuos konfiskavome iš žmogaus, bandžiusio juos perduoti agresiją Ukrainoje vykdančiai Rusijai? Na, tie dronai iš tikrųjų pasiekė Ukrainą. Tik taip, kaip ir turėjo būti, jie dabar teisingoje fronto pusėje“.

Remember the drones we confiscated from a person trying to donate them for the Russian aggression in Ukraine? Well, these drones still made it to Ukraine. But the right way around and on the right side of the battlefront. https://t.co/No38Bbjkom