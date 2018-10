Estų ministro žodžius citavo Gynybos ministerijos spaudos tarnyba. J. Luikas padėkojo JAV senatoriams už iniciatyvą sąjungininkams Europoje teikti reikalingą paramą, didinti Estijos gynybinius pajėgumus statant gynybinės paskirties infrastruktūrą ir tiekiant karinę techniką. 2014 metais pradėta Europos saugumo užtikrinimo iniciatyva EDI (European Deterrence Initiative) siekiama didinti JAV dalyvavimą Europoje ir stiprinti regiono saugumą. Pagal programą Estijoje Emario oro pajėgų bazės ir Tapos karinio miestelio plėtrai skirta daugiau kaip 32 mln. dolerių (28 mln. eurų). Ministras pabrėžė, kad „Estijos išlaidų gynybai lygis sudaro sąlygas šaliai efektyviai naudotis JAV teikiama pagalba, palaikyti savo ilgalaikius planus saugumo srityje“. JAV senatorių delegacijos vadovas, Žvalgybos komiteto pirmininkas Richardas Burras savo ruožtu sakė, kad JAV iniciatyvos gynybos srityje padeda palaikyti tvirtus transatlantinius ryšius. Kaip pavyzdį jis pateikė praėjusią savaitę Emario bazėje netoli Talino atidarytus gynybos infrastruktūros objektus, kurie sudarys sąlygas priimti daugiau sąjungininkų lėktuvų. JAV senatorių delegacijoje taip pat yra Gynybos, Žvalgybos ir Valstybės biudžeto komitetų atstovai respublikonai Susan Collins, Jerry Moranas ir Richardas Bluntas. Estijos gynybos ministras ir JAV senatoriai taip pat aptarė abiejų šalių bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje perspektyvas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.