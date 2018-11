I. Tarandas žurnalistams sakė, kad jam buvo spirta šešis kartus, be to, jis buvo apdraskytas. Tuo tarpu EKRE pirmininkas Martas Helme apkaltino valdančiųjų partijų politikus savo pasirodymu EKRE mitinge surengus provokaciją. M. Helme taip pat pasišaipė iš žiniasklaidos pareikšdamas, jog ši neabejotinai praneš, kad į EKRE piketą atėjo tik saujelė pagyvenusių žmonių. EKRE parlamentaras Jaakas Madissonas savo ruožtu teigė, kad I. Tarandas buvo girtas ir agresyvus, o pikete pasirodė norėdamas sutrikdyti susibūrimą ir provokuoti. „Jei ne (socialdemokratų pirmininkas) Ivari Padaras, užstojęs jį savo kūnu, I. Tarandas būtų išėjęs ne su balto žmogaus veidu“, – pareiškė J. Madissonas piketuotojams. Jis pareikalavo, kad socialdemokratai būtų pašalinti iš vyriausybės, ir pažadėjo, kad užsienio reikalų ministras Svenas Mikseris bus apkaltintas išdavyste. Kalbėdami per minimą renginį EKRE politikai ne kartą pavartojo liaudiško stiliaus palyginimus su išmatomis, kurie aiškiai patiko dalyviams. Pasaulinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration), dėl kurio vyko piketas, buvo parengtas liepos mėnesį, po pusantrų metų trukusių derybų. Oficialiai jis turėtų būti patvirtintas ateinantį mėnesį Marakeše.

