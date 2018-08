Estijos gynybinių pajėgų vado pavaduotojas generolas majoras Indrekas Sirelis įteikė prancūzų pilotams medalius už dalyvavimą Baltijos oro erdvės apsaugos misijoje. Jis padėkojo kariams už Estijos, Latvijos ir Lietuvos oro erdvės apsaugą, pranešė Gynybinių pajėgų generalinis štabas. Iš Vokietijos atvykusių karių nuolatinė bazė yra įsikūrusi Noiburge, Bavarijos žemėje. Estijoje buvo dislokuoti beveik 160 vokiečių karių ir penki naikintuvai „Eurofighter“. Gynybos ministerijos generalinis sekretorius Kristjanas Prikkas per ceremoniją pareiškė, kad bendradarbiavimas su Prancūzija buvo puikus ir kad jis sustiprino strateginius dvišalius santykius. „Ypač noriu padėkoti prancūzų kontingentui už pasirengimą bendradarbiauti ir per mūsų strategines pratybas „Siil“ bei indėlį į treniruotes papildomais orlaiviais“, – sakė K. Prikkas. Jis taip pat pasveikino vokiečių kontingentą: „Vokietija – viena iš šalių, nuolat dalyvaujančių NATO Baltijos oro erdvės apsaugos misijoje. Tai, kad vokiečių kariai jau penktąkart atvyko į Emarį, rodo itin sėkmingą karinį bendradarbiavimą tarp Estijos ir Vokietijos.“ Dar viena NATO oro policijos misija yra dislokuota Lietuvos Šiaulių aviacijos bazėje, kur Belgijos kariai penktadienį pakeis portugalus ir ispanus.

