Incidentas įvyko per šernų medžioklę netoli Kepu pietinėje Viljandimos apskrityje.

Kaip sakė Viljandimos medžiotojų sąjungos valdybos pirmininkas Priitas Vahtramae, jaunas medžioklinis šuo buvo sudraskytas valstybinių miškų valdymo centro nuomojamoje žemėje netoli Somos nacionalinio parko, kur jau daug metų galioja draudimas medžioti vilkus. Praėjusį savaitgalį dalyvauti medžioklėje buvo pakviesta svečių iš Suomijos, kurie atsivežė du šunis.

Šunys iš pradžių nusivijo briedžius, bet kažkuriuo metu kilo įtarimų ir jie buvo surasti pagal jų antkaklius su GPS siųstuvais.

„Toje vietoje paaiškėjo, kad vienas šuo buvo suėstas. Tai buvo suomių pusantrų metų jauna Vakarų Sibiro laika. Antrasis šuo, laimei, išsigelbėjo“, – sakė P. Vahtramae.

Vietos medžiotojai teigia, kad pastaraisiais metais vilkai kelis kartus užpuolė šunis. Pasak P. Vahtramae, pernai vilkų auka tame pačiame rajone tapo tos pačios medžioklės organizatoriaus šuo, žuvo Tenasilmos medžiotojų draugijos šuo, o Karksyje buvo sudraskytas į mišką pabėgęs šuo. „Tiesa, ten nevyko medžioklė, bet medžioklinis šuo pabėgo į mišką, ir vilkai jį sudraskė“, – paaiškino P. Vahtramae.

Aplinkos departamento Medžioklės ir vandens biocenozės biuro vadovas Aimaras Rakko sakė, kad šunys per medžioklę susidūrė su vilkais, kurie, kaip jiems būdinga, susidorojo su įsibrovėliais į jų teritoriją. „Deja, tokių incidentų kartais pasitaiko; jų galima išvengti tik neinant į mišką su šunimi, – sakė jis. – Pavojus tapti vilkų auka reikšmingai padidėja per medžioklę su šunimis. Medžioklės metu negalima nieko padaryti, kad to išvengtum.“

A. Rakko pridūrė, kad Somos nacionaliniame parke vis dėlto būna daug mažiau žmonių ir vilkų konfliktų, palyginti su kultūriniais landšaftais ir gyvulininkystės regionais. „Problemų pasitaiko pakraščiuose; du vėliausi incidentai tuose kraštuose susiję su šunų sudraskymu“, – pridūrė jis.