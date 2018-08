Laikraštis „Postimees“ pranešė, kad prokurorai ir teisėsauga iš viso nustatė 12 atvejų, kai policininkas neteisėtai atskleidė baudžiamųjų bylų ikiteisminių tyrimų duomenis ir valstybės paslaptis, taip pat klastojo ar naikino įrodymus. Pareigūnui skirta trys metai kalėjimo – už grotų jam teks išbūti pusmetį, o likusią bausmę galės atlikti lygtinai. Vyriausiasis valstybės prokuroras Stevenas-Hristo Evestus sakė, jog tyrėjams pakako įrodymų, kad nustatytų rimtus pažeidimus ir pavadino padėtį liūdna. „Situacija, kai policininkas sąmoningai kenkia keliems baudžiamiesiems tyrimams, trukdo kolegoms aiškintis tiesą, taip pat pakerta ne tik konkrečius tyrimus, bet ir pasitikėjimą visa Estijos teisėsaugos įstaigų sistema ir apskritai – visu teisingumu. Toks elgesys yra nepriimtinas ir vienareikšmiškai smerktinas“, – pareiškė S.-H. Evestus. Tuo tarpu vidaus tyrimą atlikusio policijos departamento skyriaus vadovas Priitas Paalas (Prytas Palas) pabrėžė, kad policija nutraukė tarnybinius ryšius su įtariamuoju iškart po jo suėmimo. Įsigaliojus antradienį paskelbtam teismo sprendimui, nuteistasis nedelsiant bus atleistas iš pareigų. „Itin svarbu, kad valdžios įstaigose būtų griežta vidaus kontrolė ir apsivalymo gebėjimas. Tik taip galima atskleisti ir užkirsti kelią tokiems sunkiems nusikaltimams“, – pareiškė P. Paalas. Baudžiamąją bylą nagrinėjo Policijos ir pasienio apsaugos departamento Vidaus kontrolės biuras vadovaujant Valstybinei prokuratūrai.

