„Siekiant užtikrinti Estijos saugumą, būtina visa apimtimi vykdyti mūsų oro erdvėje NATO oro policijos misiją, kuri taip pat apima įvairias karines pratybas, susijusias su oro erdvės apsauga“, – sakoma gynybos ministro pareiškime, perduotame naujienų agentūrai „Interfax“. Pasak ministro, „tik taip galima būti visiškai tikriems, kad šalyje dislokuoti padaliniai pakankamai pasiruošę užtikrinti Estijos oro erdvės saugumą“. J. Luikas nurodė, kad incidento aplinkybės vis dar tiriamos. „Dabar jo neįmanoma komentuoti išsamiau, bet šiuo metu nėra jokio pagrindo manyti, kad incidentas buvo susijęs su oro poligono naudojimo tvarka. Be to, incidentas nesukėlė pavojaus civilinei aviacijai“, – pabrėžė ministras. Rugpjūčio 7-ąją Ispanijos pajėgų naikintuvas „Eurofighter Typhoon 2000“ atsitiktinai paleido vidutinio nuotolio amerikietišką raketą „oras-oras“. Raketa AMRAAM turi susinaikinimo režimą, bet neatmetama, kad ji galėjo nukristi ant žemės. Raketos ar jos fragmentų taip ir nebuvo rasta, taip pat buvo priimtas sprendimas laikinai sustabdyti Estijos oro erdvėje patruliuojančių NATO naikintuvų skrydžius.











