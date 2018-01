„Deja, realybė tokia, kad daug pardavėjų netikrina alkoholio ir tabako produkcijos perkančių asmenų amžiaus“, – pareiškė Estijos vidaus reikalų ministerijos Teisėtvarkos užtikrinimo ir kriminalinės politikos skyriaus vadovas Veiko Kommusaaras. Nuo šiol policijai leista kontroliniams alkoholio ir tabako pirkimams pritraukti 16-18 metų amžiaus asmenis, gavus jų tėvų raštiškus sutikimus. Netikru laikomas kontrolinis pirkimas galės būti atliekamas dalyvaujant ne tarnybinę aprangą dėvinčiam policininkui. Prieš mėnesį Estijos parlamentas priėmė vyriausybės inicijuotas alkoholio apyvartos ir reklamos įstatymų pataisas, kuriomis įvedami papildomi apribojimai alkoholinių gėrimų reklamai bei prekybai.

