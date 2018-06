Šleivakojė smaližė nusiaubė jau apie dvi dešimtis avilių; per kiekvieną tokį incidentą bitininkai prarasdavo iki trijų bičių šeimų. Žvėris avilius nuversdavo ir sulaužydavo, kad prieitų prie korių su medumi. Meomos kaime tris avilius praradęs bitininkas Targo Leini savo patirtą žalą vertina beveik 1 300 eurų. Neapsikentęs vyras nusprendė bityne įsirengti elektrinį piemenį, o vakarais pagarsina radiją ir uždega šviesą, kad atbaidytų lokį. Atrodo, kad šios priemonės buvo veiksmingos: dvi savaites po vėliausio incidento žvėris bityne nebeapsilankė. Šiose apylinkėse anksčiau buvo atvejų, kai lokiai nuniokodavo avilius, bet jie nebūdavo tokie dažni. Aplinkos departamento vyriausiasis medžioklės specialistas Margo Tannikas sakė, kad visi turimi duomenys dar neleidžia daryti išvados, jog koks nors konkretus lokys įjunko siaubti vietos bitynus. Pasak jo, avilius veikiausiai niokoja meška, įsitikinusi, kad tokiu būdu lengviausiai gali pasigardžiuoti medumi. Susiję straipsniai: Joniškio rajone iš voljero pabėgusi meška jau surasta Lenkijoje - neregėtas meškų patelių elgesys M. Tannikas aiškino, kad jaunas žvėris didelio pavojaus nekelia, bet jauniklius auginanti meška gali būti labai pavojinga. Vis dėlto specialistas pridūrė, kad kol kas nebuvo nė vieno atvejo, kad lokys būtų užpuolęs žmogų.

