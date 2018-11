Parlamento spaudos tarnyba naujienų agentūrai „Interfax“ nurodė, kad posėdyje siūloma svarstyti pareiškimo projektą „Dėl Jungtinių Tautų pasaulinio migracijos susitarimo“, kurį inicijavo prisijungimui prie šio susitarimo pritariantys 39 deputatai iš 101. Pirmadienį prezidentė Kersti Kaljulaid pareiškė, kad neišsprendus klausimo dėl prisijungimo prie JT susitarimo dėl migracijos (Global Compact for Migration) kilo valstybės politikos krizė. „Estijos nėra ištikusi krizė. Ir tai dera pasakyti. Valstybė veikia, vystosi, žmonėms gerai. Tačiau aišku, kad krizės ištikta mūsų politika“, – sakė ji po susitikimo su valdančiosios koalicijos partijų lyderiais. Prezidentė sakė, kad po krizę išprovokavusio vyriausybės derybų žlugimo šį klausimą reiktų perduoti parlamentui. K. Kaljulaid išreiškė viltį, kad parlamentas sprendimą priims per savaitę. Sprendimui priimti reikalinga paprasta balsų dauguma. Estijos premjeras Juri Ratas praėjusį penktadienį pripažino, kad koalicijoje kilo krizė išsiskyrus ministrų nuomonėms dėl šalies prisijungimo prie JT pakto dėl migracijos. Galiausiai vyriausybė, kur sprendimai priimami konsensusu, buvo priversta paskelbti, kad bendros pozicijos šiuo klausimu nėra. Vėliau surengti du valdančiųjų partijų lyderių derybų ratai rezultatų nedavė. Daug kas Estijoje baiminasi, kad pasirašius minimą paktą gali kilti migrantų antplūdis, nors premjeras tikina, kad susitarimu „nebus atverti vartai migrantams“. Pasaulinis susitarimas dėl migracijos gali tapti pirmu JT globojamu susitarimu, apimančiu visus tarptautinės migracijos aspektus. Jo pasirašymas planuojamas specialioje tarptautinėje konferencijoje, kuri gruodžio 10-11 dienomis vyks Maroko mieste Marakeše. Estijos vardu jį turi pasirašyti K. Kaljulaid, kuri anksčiau sakė, kad jei nebus priimtas sprendimas prisijungti prie pakto, ji į Maroką nevyks. Paktą kritikavo bei apie ketinimus jį ignoruoti jau pareiškė JAV, Lenkija, Vengrija, Bulgarija, Čekija, Austrija ir kai kurios kitos valstybės.

