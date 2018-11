Kadangi perkamos prieštankinės sistemos turi veikti mažiausiai 4 km atstumu, „EuroSpike“ pasiūlymo tinkamumo atveju Estijos gynybinės pajėgos nupirks raketų „Spike LR“, „Spike LR2“ arba „Spike ER“, pažymėjo ministerija. Raketos „Spike LR“ gali nuskrieti iki 4 km, o kitų dviejų tipų raketos – atitinkamai iki 5,5 ir 8 kilometrų. Pasak EGIC pirkimų departamento vadovo Priito Soosaaro, perkama ginkluotė turi būti serijinės gamybos ir naudojama mažiausiai vienos NATO valstybės kariuomenės. Talinas planuoja įsigyti mažiausiai 18 tokių ginkluotės sistemų ir joms reikalingų šaudmenų. Tiekėjas taip pat turės aprūpinti papildoma įranga, užtikrinti techninį palaikymą ir apmokyti karius, sakė EGIC atstovai. „Toliašaudė prieštankinė sistema turi reikšmingai pagerinti pėstininkų brigados prieštankinius pajėgumus, nes padidės veikimo atstumas ir gebėjimas smogti priešams, net kai jie tiesiogiai nematomi“, – spalio mėnesį naujienų agentūrai BNS sakė Estijos gynybos pajėgų pirkimų koordinatorius majoras Alaras Karileetas. Jis pridūrė, kad naujos kartos prieštankinė ginkluotė su skrydžio metu valdomomis raketomis veikia pagal principą „iššauk, stebėk, koreguok“. Pasak A. Karileeto, sviedinio pirmgalyje įtaisyta vaizdo kamera operatoriui leistų tiksliai nukreipti jį į taikinį, net jeigu operatorius taikinio tiesiogiai nematytų. Majoras pridūrė, kad šios ginkluotės sistemos, jos šaudmenys ir pagalbinė įranga turi būti pritaikyti pernešti žmonėms, bet taip pat turi būti galimybė jas sumontuoti ant kovinės technikos. Šiuo metu Estijos kariuomenė turi prieštankinių raketų kompleksų MILAN, MAPATS ir „Javelin“. A. Karileetas sakė BNS, kad MAPATS tebėra gynybos pajėgų ginkluotėje, bet šios sistemos aktyviai nebenaudojamos, nes yra smarkiai pasenusios, o jų šaudmenys nebegaminami. Raketų „Spike LR“, skriejančių iki 4 km, taip pat turi Latvijos ir Lietuvos kariuomenės. Didelio nuotolio prieštankinių sistemų, taip pat pėstininkų kovos mašinų, savaeigių haubicų, naujų automatinių ginklų pirkimas ir kovinių padalinių amunicijos atnaujinimas yra šio dešimtmečio Estijos gynybos įsigijimų prioritetai.

