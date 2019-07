Vyriausybės posėdyje šiam projektui aptarti aplinkos apsaugos ministras Rene Kokk (Renė Kokas) sakė, kad į šį kapinyną taip pat būtų gabenamos pavojingųjų grupei priskiriamos atliekos iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslinių tyrimų įstaigų.

Ministras priminė, jog dabar šios atliekos saugomos laikinojoje saugykloje, įrengtoje buvusiame Paldiskio povandeninio mokymo centre. Jame taip pat saugomos užkonservuotos laivų branduolinių reaktorių sekcijos, tačiau branduolinio kuro ten nėra – jis dar 1995 metais buvo išimtas iš reaktorių bei išgabentas į Rusiją.

Pasak ministro, laikinoji saugykla negali tapti nuolatine, nes joje yra radioaktyvaus vandens, kuris jau po kelerių metų dėl korozijos gali patekti į aplinką. Be to, ši saugykla gali būti naudojama tik iki 2040 metų. Iki to laiko teks išmontuoti branduolinių reaktorių sekcijas bei į naują saugyklą išgabenti maždaug tūkstantį kubinių metrų radioaktyviųjų atliekų, o iš viso pavojingų atliekų iš laikinosios saugyklos teks pašalinti beveik 3 tūkst. kubinių metrų.