Estija per pusantros paros neįsileido 20 Rusijos piliečių

Pasak sienos patikros punkto Narvos mieste vadovo Mareko Liivos, padėtis yra „ganėtinai normali ir rami“. Jo teigimu, pranešimų apie incidentus negauta.

Turimais duomenimis, per pusantros paros po naujos tvarkos įsigaliojimo į Estiją neįleista apie 20 Rusijos piliečių.

Analogiškus ribojimus be Estijos taip pat įsivedė Latvija, Lietuva ir Lenkija. Visos jos nuo pirmadienio nebeįsileidžia Rusijos pliečių su Šengeno vizomis. Nepaisant to, galioja išimtys, pagal kurias, be kita ko, įleidžiami leidimą gyventi turintys rusai, taip pat saugaus prieglobsčio siekiantys rusų disidentai.