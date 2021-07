Estija ir JAV keisis informacija apie padėtį prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos

„Mums svarbu, kad mūsų pagrindiniai sąjungininkai, tokie kaip JAV, vienodai vertintų padėtį prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos, darančią įtaką tiek Baltijos šalims, tiek visai Europai“, – sakoma ministerijos pranešime.

Per JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojo Colino Kahlio ir Estijos gynybos ministerijos nuolatinio sekretoriaus Kusti Salmo pasitarimą telefonu buvo išsakyta pozicija, kad svarbu keistis informacija, „siekiant išvengti padėties eskalavimo, kai Rusijoje ir Baltarusijoje greitai prasidės antivakarietiškos didelio masto karinės pratybos „Zapada“ ir kai prie sienos su Ukraina tebelaikoma dalis ten pavasarį sutelktų Rusijos ginkluotųjų pajėgų“.

Abi derybų pusės pasiekė bendrą supratimą, kad „įvykiai prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos yra ne įprasta migracijos krizė, o hibridinė ataka, organizuota Baltarusijos režimo, siekiant destabilizuoti Lietuvą ir sugriauti vienybę tarp sąjungininkų“, sakoma Gynybos ministerijos pranešime.

Taip pat pažymima, kad „būtina nuodugniau ištirti Rusijos vaidmenį susiklosčius šiai padėčiai“.

Gynybos ministerija pabrėžė, kad Talino ir Vašingtono bendradarbiavimas gynybos srityje yra „glaudus ir daugiaplanis“.

Ministerija priminė, kad JAV per Europoje šiemet vykusias didelio masto pratybas atgabeno į Estiją salvinės raketų ugnies sistemų, taip pat buvo atlikta oro desanto treniruotė, kurioje dalyvavo 700 karių. Be to, praeitų metų pabaigoje abi šalys surengė kibernetinio saugumo operaciją „Hunt Forward“.

Šių metų kovą regione vyko karinių oro pajėgų mokymai „Baltic Trident“, į kuriuos JAV atsiuntė 15 naikintuvų ir du degalų papildymo ore lėktuvus. Pernai vasarą Estijos oro erdvėje skraidė JAV strateginiai bombonešiai B-52, o Emario oro pajėgų bazėje buvo nusileidęs amerikiečių bepilotis atakos lėktuvas „MQ-9 Reaper“.