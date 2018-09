Esė „Kaip nužudyti savo vyrą“ autorė įtariama nužudžiusi savo vyrą

aA

Įtempto siužeto romanų autorė Nancy Crampton-Brophy, kai kuriems galbūt pažįstama iš tokių knygų kaip „The Wrong Husband“ (Netinkamas vyras) ir „Girl Most Likely To“ (Tinkamiausia mergina), kadaise yra parašiusi ir trumpojo žanro kūrinį „How To Murder Your Husband“ (Kaip nužudyti savo vyrą). Dabar gi jai pačiai pateikti kaltinimai dėl sutuoktinio, Dano Brophy, nužudymo, rašo huffingtonpost.com.