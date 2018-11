Pasak K. Vigenino, antrasis rinkimų ratas vyko tvyrant konkurencijos atmosferai ir „bendrai pozityviai“. „Balsavimo dieną neužfiksuota šiurkščių pažeidimų“, – ketvirtadienį spaudos konferencijoje sakė K. Vigeninas. Vis dėlto jis pažymėjo, kad rinkimų kampanija vyko „griežtos retorikos ir poliarizacijos“ sąlygomis. Atkaklią Gruzijos prezidento rinkimų kovą gavusi 59,52 proc. balsų laimėjo nepriklausoma kandidatė Salomė Zurabišbvili, remiama milijardieriaus Bidzinos Ivanišvilio valdančiosios partijos „Gruzijos svajonė“, ketvirtadienį paskelbė rinkimų komisija, suskaičiavusi visus balsus. Jos varžovas Grigolas Vašadzė, remiamas užsienyje gyvenančio buvusio prezidento Michailo Saakašvilio Vieningojo nacionalinio judėjimo (VNJ) ir 10 kitų politinių grupių, surinko 40,48 proc. balsų. Rinkėjų aktyvumas trečiadienį įvykusiame antrajame prezidento rinkimų ture buvo 56,23 proc., nurodė rinkimų komisija. Pagal Gruzijos konstituciją išrinktosios prezidentės inauguracija turi įvykti gruodžio 16 dieną.

