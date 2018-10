Ši nepriklausoma priežiūros organizacija teigia stebėjusi, kaip nakties metu sieną kirto kelios krovininių sunkvežimių vilkstinės. Pasak ESBO misijos, jai priklausanti bepilotė skraidyklė nufilmavo, kaip negrįstu keliu, ne per sienos perėjimo punktą „į Ukrainą įvažiuoja ir išvažiuoja transporto priemonės, įskaitant sunkvežimį, gabenusį šarvuotąjį transporterį“. Anksčiau organizacija skundėsi, kad slopinamas jai priklausančių bepiločių skraidyklių ryšys. Stebėtojų misija tikina, kad dar du kartus matė netoli sienos važiavusių, bet jos nekirtusių vilkstinių. Reaguodamos į naujus pranešimus, Jungtinės Valstijos paragino Kremlių „liautis tamsos priedangoje tiekti savo įgaliotiniams Ukrainoje mirtinų ginklų“. „Tik Rusija gali užbaigti kraujo praliejimą Ukrainoje“, – praėjusią savaitę pareiškė JAV ambasada Ukrainoje, ESBO pranešus apie pastebėtas pirmas vilkstines. Ukrainos rytinėse Donecko ir Luhansko srityse 2014-ųjų balandį įsiplieskęs konfliktas pareikalavo jau per 10 tūkst. žmonių gyvybių. Šis karinis konfliktas prasidėjo po to, kai Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymą. Kijevas ir jo sąjungininkai Vakaruose kaltina Rusiją siunčiant per sieną karių ir ginklų. Tuo tarpu Maskva atmeta jai metamus kaltinimus, nors yra įrodymų, kad ji prisideda prie konflikto kurstymo. 600 ESBO stebėtojų yra vienintelė nepriklausoma misija karo draskomose Rytų Ukrainos teritorijose. Jie kasdien rengia ataskaitas apie padėtį regione.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.