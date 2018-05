Per 28-ių ES valstybių užsienio reikalų ministrų susitikimą Briuselyje buvo sutarta taikyti sankcijas Sirijos prezidento Basharo al Assado (Bašaro Asado) vyriausybei iki 2019-ųjų birželio 1-osios ir atnaujinti asmenų, kuriems taikomas draudimas keliauti ir turto įšaldymas, sąrašą. Šiuo metu ES yra paskelbusi sankcijas 259 žmonėms ir 67 organizacijoms. „Atsižvelgusi į besitęsiančias represijas prieš civilius gyventojus, ES nusprendė palaikyti ribojančias priemones Sirijos režimui ir jo šalininkams, remdamasi ES strategija Sirijos atžvilgiu“, – sakoma Bendrijos valstybių narių lyderius vienijančios Europos Vadovų Tarybos pareiškime. Šiuo metu Sirijai įvestos bloko sankcijos apima naftos embargą, tam tikrų investicijų apribojimus, Sirijos centrinio banko lėšų įšaldymą ir įrangos, kuri gali būti naudojama represijoms, eksporto suvaržymą. ES stengiasi atnaujinti Jungtinių Tautų vadovaujamas taikos derybas Ženevoje ir tokiu būdu užbaigti Sirijos pilietinį karą, siaubiantį šalį nuo 2011-ųjų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.