„Tikimės, kad susitarimas, kurį, pasak pranešimų, Rusijos ir Turkijos prezidentai pasiekė vakar, garantuos civilių gyvybių ir infrastruktūros apsaugą bei garantuos netrukdomą ir tvarią humanitarinės pagalbos prieigą“, – žurnalistams sakė Bendrijos diplomatijos vadovės Federicos Mogherini (Federikos Mogerini) atstovė Maja Kocijančič.

