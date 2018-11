Nagrinėjimas bus pradėtas po to, kai vyriausybei antradienį buvo neleista apskųsti šią bylą JK Aukščiausiajam Teismui, kritikams vis garsiau raginant premjerę Theresą May surengti antrą referendumą dėl narystės Bendrijoje. „Geriausias, labai įtikinamas ir objektyvus įrodymas, kad vis dar svarstytinos yra visos galimybės, yra neviltis, su kuria vyriausybė mėgina neleisti parlamentarams matyti aiškaus kelio į pasilikimą (ES)", – pareiškė ieškinį inicijavęs Jolyonas Maughamas. Aukščiausiasis Teismas atsisakė leisti vyriausybei apskusti žemesnės instancijos teismo nutartį, kuria Teisingumo Teismo prašoma išdėstyti, „ar, kada ir kaip“ Britanija galėtų vienašališkai atšaukti savo pranešimą apie ketinimą išstoti iš ES kitų metų kovo 29-ąją. Britų leiboristai, škotų nacionalistai bei Europos ir Škotijos parlamentų žaliųjų frakcija iškėlė šią bylą per Škotijos aukščiausios instancijos civilinį teismą. Edinburge įsikūręs Sesijų Teismas rugsėjį nusprendė perduoti šį klausimą ETT, kuris planuoja pradėti nagrinėti ieškinį lapkričio 27-ąją. Britų vyriausybė kreipėsi į Sesijų Teismą, prašydama leisti jai apskųsti nutartį JK Aukščiausiajam Teismui, bet toks prašymas buvo atmestas. Paskui ministrų kabinetas dėl leidimo pateikti apeliaciją kreipėsi tiesiai į Aukščiausiąjį Teismą, kuris antradienį taip pat atmetė Londono prašymą. Aukščiausiasis Teismas paaiškino, kad Sesijų Teismo sprendimas yra „preliminarus“, tad šis Škotijos teismas galės paskelbti galutinę nutartį tik po to, kai išgirs ETT rekomendacijas. Britanija pernai kovą aktyvino ES sutarties 50-ąjį straipsnį ir taip pareiškė norą pasitraukti iš bloko.

