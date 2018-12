„Tokio atšaukimo, nuspręsto remiantis nacionalinės konstitucijos reikalavimais, poveikis būtų toks, kad Jungtinė Karalystė liktų Europos Sąjungoje nepakitusiomis sąlygomis dėl jos, kaip valstybės narės, statuso“, – sakoma Bendrijos aukščiausiosios teismo institucijos išaiškinime, paskelbtame pagal grupės Škotijos politikų pateiktą užklausimą. ETT pranešime spaudai aiškinama, kad ši galimybė išlieka, kol nėra įsigaliojusi ES ir pasitraukti siekiančios Bendrijos narės išstojimo sutartis arba tuo atveju, jeigu tokia sutartis nebuvo sudaryta ir jeigu nėra sukakęs dvejų metų laikotarpis nuo ketinimų išstoti oficialaus pareiškimo. Po 2016-ųjų referendumo Didžioji Britanija pernai kovo 29 dieną paskelbė ketinanti išstoti iš Bendrijos, inicijavusi ES sutarties 50-ąjį straipsnį. Jis numato, kad išstojimo procedūrą šalis turi užbaigti per dvejus metus. Tai reiškia, kad JK turi palikti Bendriją ateinančių metų kovo 29 dieną. Britanijos premjerės Theresos May vyriausybė tvirtina neketinanti nutraukti proceso ir parengė išstojimo sutarties projektą su likusiomis 27 Bendrijos narėmis. Antradienį dėl šio susitarimo projekto turėtų balsuoti britų parlamentas. Atrodo labai tikėtina, kad sutarties projektas bus atmestas britų įstatymų leidėjų. Tai pakurstytų būgštavimus, kad Britanijai gali tekti kovo 29 dieną palikti Bendriją, nesudariusi jokio susitarimo. Taip pat spėliojama, kad šalis gali atšaukti ar atidėti „Brexit“, kad būtų surengtas antras referendumas šiuo klausimu. Teismo nutartis bus palankiai sutikta aktyvistų, raginančių organizuoti antrą referendumą. Vis dėlto Th. May vyriausybė sako neketinanti keisti kurso, koks bebūtų teismo Liuksemburge išaiškinimas. „Nenorime likti Europos Sąjungoje. Nubalsavome labai aiškiai“, - BBC radijui sakė uolus „Brexit“ šalininkas aplinkos sekretorius Michaelas Gove'as. „Viskas gerai su šia byla, bet ji nekeičia nei referendumo rezultatų, nei aiškaus vyriausybės nusistatymo išstoti“, – kalbėjo jis. „Vyriausybė ryžtingai nusiteikusi gerbti referendumo rezultatus“, – pridūrė M. Gove'as.

