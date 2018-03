Pirmadienį Briuselyje posėdžiaujanti ES Taryba pasmerkė ataką prieš buvusį rusų dvigubą agentą Sergejų Skripalį ir jo dukterį Juliją, kurie kovo 4 dieną Anglijos Solsberio mieste buvo apnuodyti Sovietų Sąjungoje sukurta nervus paralyžiuojančia medžiaga. „Europos Sąjunga itin rimtai vertina JK vyriausybės pareiškimą, jog yra labai tikėtina, kad Rusijos Federacija yra atsakinga (už apnuodijimą)“, – sakoma 28 Bendrijos šalių diplomatijos vadovų pareiškime. Bendrija „reiškia savo besąlygišką solidarumą su JK ir (reiškia) paramą JK pastangoms patraukti atsakomybėn atsakinguosius už šį nusikaltimą“, teigiama jame. „Europos Sąjunga yra šokiruota dėl išpuolio pirmąkart per 70 metų Europos teritorijoje panaudojant kovinės paskirties nervus paralyžiuojančią medžiagą, sukurtą Rusijoje“, – pirmadienį pareiškė ES narių diplomatijos vadovai bendrame pareiškime. Vėliau pirmadienį į Britaniją atvyks tarptautiniai cheminių ginklų ekspertai surinkti nervus paralyžiuojančios medžiagos, panaudotos apnuodyti S. Skripalį. Šis incidentas išprovokavo aršų Londono ir Maskvos diplomatinį ginčą. Th. May praėjusį trečiadienį pareiškė, kad iš šalies išsiunčiami 23 rusų diplomatai ir įšaldomi aukšto lygio kontaktai su Rusija, taip pat atšaukiamas aukšto rango asmenų dalyvavimas Pasaulio futbolo čempionato renginiuose. Kremlius, reaguodamas į Londono veiksmus, savaitgalį paskelbė išsiunčiantis 23 britų diplomatus ir stabdantis Britų tarybos veiklą Rusijoje. Ketvirtadienį neįprastame bendrame pareiškime JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Prancūzijos vadovas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir Britanijos premjerė Theresa May pareiškė vieningai kaltinantys Rusiją dėl šio incidento. Vis dėlto, šaltinių teigimu, kitos ES valstybės vengia daryti spaudimą Maskvai. Britanijos užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas pirmadienį supažindino kolegas su incidento Solsberyje detalėmis, tačiau papildomų priemonių prieš Maskvą ES Taryba aptarinėti nežada. Šis klausimas taip pat bus nagrinėjamas ir per ketvirtadienį prasidėsiantį Bendrijos viršūnių susitikimą.

