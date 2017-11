Taryba priėmė sprendimą dėl atvykimo ir išvykimo sistemos bei sprendimą, keičiantį Šengeno pasienio taisykles atvykimo ir išvykimo sistemos atžvilgiu, pranešė šios institucijos atstovai spaudai. „Griežta mūsų išorinių sienų kontrolė yra itin svarbi dėl efektyvaus Šengeno zonos darbo. Atvykimo ir išvykimo sistema leidžia pagerinti kontrolę ties išorine siena, geriau išaiškinti asmenis, viršijusius savo buvimo trukmę, bei sustiprinti kovą su terorizmu“, – pareiškė Estijos vidaus reikalų ministras Andresas Anveltas. Atvykimo ir išvykimo sistemoje bus reguliuojami duomenys apie trečiųjų šalių piliečių, kertančių išorines Šengeno zonos sienas, atvykimą, išvykimą bei draudimus atvykti. Ji leis pagreitinti pasienio kontrolę ir pagerinti jos kokybę, nes kiekvienam keleiviui ilgiausia jiems leidžiamo buvimo trukmė bus apskaičiuojama automatiškai. Susiję straipsniai: Didžioji Britanija apkaltino Europos Sąjungą spaudimu Bolševizmas Europoje dar gyvas: siūlo rauti su šaknimis ir prilyginti nacizmui Be to, sistema teiks patikimą ir susistemintą informaciją apie asmenis, viršijančius leidžiamo buvimo trukmę. Atvykimo ir išvykimo sistema taip pat padidins vidaus saugumą ir leis veiksmingiau kovoti su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais, nes teisėsauga gaus prieigą prie informacijos apie buvusius reisus. Kad šie sprendimai įsigaliotų, juos turi pasirašyti ES Taryba ir Europos Parlamentas. Patvirtintas dokumentas bus paskelbtas oficialiajame ES leidinyje ir galutinai įsigalios praėjus 20 dienų. Planuojama, kad naująją sistemą kurs Bendrijos IT agentūra „eu-LISA“, bendradarbiaudama su ES šalimis narėmis. Pasak ES Tarybos atstovų, ji turėtų pradėti veikti 2020-aisiais.











