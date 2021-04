ES sulaukia daugiau prieglobsčio prašymų iš ukrainiečių

Vasario mėnesį buvo gautas 971 prašymas – 72 proc. daugiau nei sausį, todėl ukrainiečiai yra „tarp 10 daugiausiai prašymų pateikusių tautinių grupių“, nurodė Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO).

Ukrainiečių prašymų padaugėjo kylant įtampai Rusijos ir Ukrainos santykiuose. Augimas dar labiau pastebimas ir todėl, kad bendras gaunamų prieglobsčio ES prašymų skaičius sumažėjo per koronaviruso pandemiją.

Per 2020 metus prašymų suteikti prieglobstį ES ir kitose su Bendrija glaudžiai susijusiose šalyse, tokiose kaip Šveicarija ar Norvegija, skaičius nukrito iki rekordinių žemumų per pastaruosius aštuonerius metus ir iš viso siekė 461 300.

2021 metų vasario mėnesį iš viso gauta 38 300 prašymų – mažiau nei du trečdaliai prašymų, pateiktų prieš metus, nurodė EASO.

Tačiau be suaugusiųjų palydos atvykusių nepilnamečių prašymų skaičius siekia 1 300 ir lieka beveik toks pats kaip ir prieš pandemiją.

Pasak EASO atstovės, Prancūzija sulaukia daugiausiai ukrainiečių prašymų suteikti prieglobstį.

Ji pridūrė, kad, remiantis Eurostato duomenimis, lapkritį Prancūzijai teko 59 proc. iš visų 765 ukrainiečių pateiktų prašymų suteikti prieglobstį Bendrijos šalyse ir asocijuotose valstybėse.

„EASO neturi informacijos, kokia yra ukrainiečių prašymų skaičiaus staigaus padidėjimo priežastis“, – sakė atstovė naujienų agentūrai AFP.

Karas Ukrainoje

Eurostato duomenys rodo, kad 2020 metais iš ukrainiečių gauta daugiausiai prašymų suteikti prieglobstį Čekijoje, jie taip pat atsidūrė daugiausiai prašymų pateikiančiųjų penktuke Lenkijoje ir Lichtenšteine.

Ukraina jau septynerius metus neišbrenda iš konflikto su Maskvos palaikomais separatistais šalies rytinėje dalyje, kuris kilo Rusijai aneksavus Krymo pusiasalį. Pastarosiomis savaitėmis įtampa tarp šalių dar labiau išaugo, Rusijai prie Ukrainos sienos mobilizavus dešimtis tūkstančių karių.

Per pirmuosius metus nuo Ukrainos konflikto pradžios šalies bendrasis vidaus produktas sumažėjo per pusę. Nors nuo to laiko rodikliai išaugo, jie iki šiol nepasiekė iki karo buvusių skaičių, o tai rodo, kad ukrainiečiai išgyvena ekonominius sunkumus.

Vasario mėnesį pabėgėlių arba papildomos apsaugos statusas ES buvo suteiktas vos 78 ukrainiečiams, o 483 prieglobsčio prašymai buvo atmesti.

Pasak EASO, tarp dažniausiai ES ir asocijuotose šalyse prieglobsčio prašančių grupių yra atvykėliai iš Sirijos, Afganistano, Pakistano, Irako ir Nigerijos.

Priduriama, kad kas trečiam iš visų prieglobsčio prašytojų buvo suteiktas tam tikras apsaugos statusas – pabėgėlio arba kitoks leidimas.

Norėdamas gauti prieglobstį, migrantas turi įrodyti, kad bėga nuo persekiojimo rasiniu, religiniu, tautiniu, politiniu pagrindu arba dėl priklausymo kuriai nors socialinei grupei.

Prieglobsčio prašymai, pateikti siekiant geresnių ekonominių galimybių, paprastai atmetami, nes jiems netaikomi šie kriterijai.