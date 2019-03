Atitinkamas sprendimas, anot duomenų, priimtas antradienio vakarą po derybų Politikos ir saugumo politikos komitete. Jis kol kas galios šešis mėnesius. Sprendimą iki trečiadienio vidudienio dar galima vetuoti. Tačiau kad tuo bus pasinaudota, labai mažai tikėtina, nes operacija tada mėnesio pabaigoje pasibaigus mandatui turėtų būti visiškai nutraukta. Dabartinio mandato galiojimas baigiasi kovo 31-ąją.

Laivų misijos pratęsimas žlugo dėl Italijos veto. Vyriausybė Romoje jau daug mėnesių reikalauja keisti operacijos taisykles, kurios numato, kad per operaciją išgelbėti migrantai gabenami tik į Italiją.

Operacija „Sophia“ buvo pradėta 2015 metais, kad, kovojant su žmonių kontrabandininkais, būtų nuslopinta migracija iš Libijos. Misijoje dalyvaujantys laivai ir lėktuvai, be kita ko, rinko informaciją apie žmonių gabentojų maršrutus ir jų darbo metodus. Be to, jau kurį laiką buvo apmokomas Libijos pakrančių apsaugos dalinys bei kovojama su ginklų kontrabanda bei nelegalia naftos prekyba.

Operacija buvo ginčytina, nes kritikai teigė, jog europiečių karinis buvimas prie Libijos krantų skatino migrantus sėsti į plaukioti netinkančias žmonių kontrabandininkų valtis. Ir iš tikrųjų ES šalių kariniai laivai išgelbėjo 50 000 migrantų.

Misija pavadina vardu mergaitės, kuri 2015 metų rugpjūčio 24-ąją gimė vokiečių fregatoje „Schleswig-Holstein“. Pastaruoju metu ES patruliavimo misiją vykdė tik du laivai ir septyni sraigtasparniai bei lėktuvai.