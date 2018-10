Britų verslo dienraščio „The Financial Times“ žurnalistui Victorui Malletui nurodyta per savaitę išvykti iš miesto. Jis supykdė Pekiną ir Honkongą, pakvietęs viešam pokalbiui vieną už nepriklausomybę pasisakantį aktyvistą. Tai laikoma iššūkiu spaudos laisvei dalinę autonomiją turinčiame Honkonge.

ES užsienio politikos vadovės Federica Mogherini biuras žurnalisto išsiuntimą pavadino „nerimą keliančiu precedentu“.

„Be patikimo alternatyvaus valdžios paaiškinimo šis sprendimas atrodo politiškai motyvuotas, todėl kelia rimtą nerimą dėl spaudos laisvės ir išraiškos laisvės Honkonge“, – sakoma jo išplatintame pareiškime.

„Tai gali pakenkti Honkongo tarptautiniam prestižui ir tikėjimui „vienos šalies, dviejų sistemų“ principu“, – nurodoma jame.

V. Mallet, „The Financial Times“ Azijos naujienų redaktorius, supykdė valdžios pareigūnus Honkongo spaudos klube pakalbinęs Andy Chaną, nedidelės už nepriklausomybę pasisakančios politinės partijos lyderį.