J.-C. Junckeris sakė, kad bus siūloma nuo 2020-ųjų į pasienio postus išsiųsti 10 tūkst. pareigūnų, ES siekiant susidoroti su migrantų antplūdžiu, sukėlusiu visoje Bendrijoje politinę įtampą.

„Iš pradžių norėjome dislokuoti 10 tūkst. pasienio apsaugos pareigūnų iki 2027-ųjų. Dabar priartinome (šį tikslą) iki 2020-ųjų“, – teigė jis per spaudos konferenciją Vienoje, surengtą Austrijai perėmus pirmininkavimą ES.

Nors nuo 2015-ųjų migrantų, bėgančių nuo karo ir skurdo, banga smarkiai sumažėjo, pabėgėlių problema Europoje tebėra itin kebli. Be to, tai bus svarbus klausimas per artimiausią pusmetį, kai Bendrijai pirmininkaus Austrija, kur į valdžią gruodį atėjo konservatyvi kraštutinių dešiniųjų koalicija.

Varšuvoje įsikūrusi Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra „Frontex“ šiuo metu turi tik 600 darbuotojų, o ES narės siunčia papildomus policijos pareigūnus į operacijas Italijoje ir Graikijoje, kurioms, drauge su Ispanija, ir toliau tenka didžiausia atvykėlių našta.

Per praėjusios savaitės ES viršūnių susitikimą Briuselyje Bendrijos narių lyderiai susitarė skirti daugiau lėšų „Frontex“ bei iki 2020-ųjų padidinti jos darbuotojų skaičių iki 1 000.

Penktadienį EK pirmininkas nedetalizavo, kaip planuojama didinti agentūros finansavimą; šių lėšų reikės rasti ES biudžete.

Gegužę pristatant Bendrijos 2020-2027 metų biudžetą, buvo skelbiama, kad šiuo laikotarpiu „Frontex“ planuojama skirti 20 mlrd. eurų, tuo tarpu šiuo metu jos metinis biudžetas siekia 320 mln. eurų. Nuo 2011 metų ši suma išaugo beveik triskart.