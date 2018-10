Didžiosios Britanijos ministrės pirmininkės Theresos May vėliau trečiadienį Briuselyje laukia nelengva akistata su griežtai nusiteikusiais ES lyderiais, stringant deryboms dėl sklandaus šalies pasitraukimo iš Bendrijos kitų metų kovo 29 dieną.

Derybos atsidūrė aklavietėje dėl teisinių apsidraudžiamųjų priemonių, kurios leistų išvengti patikrinimų prie Airijos Respublikos ir JK priklausančios Šiaurės Airijos sienos po to, kai Britanija pasitrauks iš ES.

Tačiau ES vyriausiasis „Brexit“ derybininkas Michelis Barnier turi pasiūlymą, kaip išspręsti šią problemą, naujienų agentūrai AFP sakė du ES diplomatai.

Tą patį britų visuomeniniam transliuotojui BBC patvirtino Airijos diplomatijos vadovas.

M. Barnier yra linkęs metams – iki 2021 metų pabaigos – pratęsti 21 mėnesių pereinamąjį laikotarpį po „Brexit“, sakė vienas iš dviejų diplomatų, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

„Tikslas yra laimėti daugiau laiko susitarti dėl (prekybos) santykių ateityje ir taip sumažinti tikimybę, kad reikės panaudoti apsidraudžiamąsias priemones (backstop)“, – sakė vienas diplomatų.

Airijos užsienio reikalų ministras Simonas Coveney patvirtino, kad M. Barnier pasiūlė pratęsti pereinamąjį laikotarpį, bet nenurodė kuriam laikui.

„Michelis Barnier labai aiškiai pasakė, kad ES yra tikrai linkusi suteikti daugiau laiko pereinamajam laikotarpiui, kad būtų susitarta dėl alternatyvaus sprendinio vietoje apsidraudžiamųjų priemonių“, – sakė S. Coveney BBC.

M. Barnier pasiūlymas pats savaime neišspręs šių priemonių klausimo, kuris turi būti įtrauktas į išstojimo sutartį ir ratifikuotas iki kovo pabaigos, siekiant išvengti skyrybų „be susitarimo“ scenarijaus.

Tačiau jis leistų išvengti atskiros muitų tvarkos JK priklausančioje Šiaurės Airijoje, kuriai Londonas kategoriškai priešinasi, nes tai esą pažeistų Jungtinės Karalystės vientisumą.

Pasak diplomatų, M. Barnier šį savo pasiūlymą pristatė ES ministrams šią savaitę Liuksemburge.

Tuo metu ES viršūnių susitikimo šeimininkas Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad Th. May atvykus į Briuselį jis prašys pateikti „konkrečių pasiūlymų, kaip išeiti iš aklavietės“.

Visgi D. Tuskas pripažino „neturįs priežasčių optimizmui“ po antradienį M. Barnier pristatytos ataskaitos ir Th. May kreipimosi į parlamentą pirmadienį.

Keblios skyrybos

Viršūnių susitikimo trečiadienio planas išryškina Britanijos izoliaciją.

17 val. 45 min. (18 val. 45 min. Lietuvos laiku) Th. May susitiks su D. Tusku, o paskui trumpai informuos 27 kitus Europos lyderius.Šie savo ruožtu „Brexit“ reikalus per darbo vakarienę aptarinės be Jungtinės Karalystės premjerės.

D. Tuskas leido aiškiai suprasti, kad jei Th. May ir M. Barnier neparodys, jog padaryta konkrečios pažangos rengiant susitarimo projektą, jis lapkričio mėnesį nešauks viršūnių susitikimo jam pasirašyti.

Tokiu atveju viskas gali būti atidėta iki gruodžio, nors anksčiau tokia galimybė laikyta nepriimtina. Padėtis gali pakrypti dar dramatiškiau: ES lyderiai gali lapkritį susitikti aptarti pasirengimo Britanijos išstojimui be jokios sutarties.

Anksčiau abi šalys sutiko, kad Britanijos „iškritimas“ iš ES be „skyrybų“ susitarimo ir be gairių dėl būsimų ryšių būtų ekonominė ir diplomatinė katastrofa.

„Pagal tai, ką mums sako britai, tebėra likusios kelios savaitės, ir būtent jiems kyla problemų dėl kalendoriaus“, – sakė vienas ES aukšto rango diplomatas.

Tačiau nesutariant dėl Airijos sienos vis labiau nuogąstaujama dėl nesėkmės.

Antradienį tris valandas trukusiame vyriausybės pasitarime, kuriame dalyvavo ir rimtas abejones dėl premjerės strategijos reiškiantys ministrai, Th. May sakė, kad susitarimas įmanomas, jei visas kabinetas susivienys ir laikysis bendros pozicijos.

Planai dėl „Brexit“ be susitarimo

Pirmadienį Bendruomenių Rūmuose kreipdamasi į įstatymų leidėjus, Th. May sakė, kad susitarimas „pasiekiamas“, tačiau toliau laikėsi savo pozicijos sienos tarp Airijos ir Šiaurės Airijos klausimu.

Anonimiškai kalbėjęs ES aukšto rango pareigūnas sakė, kad ši britų premjerės kalba aiškiai parodė M. Barnier, koks sunkus mūšis jo laukia.

Sienos klausimu Th. May siūlė, kad kol bus pasiektas platesnis prekybinis susitarimas, turintis pašalinti poreikį vykdyti tikrinimus pasienyje, Britanija galėtų toliau laikytis ES muitinės taisyklių.

Tačiau daugelis euroskeptiškų pažiūrų premjerės Konservatorių partijos įstatymų leidėjų, įskaitant kai kuriuos ministrus, reikalauja, kad būtų nustatytas konkretus terminas, kiek laiko Britanija turėtų laikytis ES muitų taisyklių. Briuselis tai kategoriškai atmeta.

Th. May sakė, jog ES taip pat reikalauja savo „apsidraudžiamųjų priemonių“ – kad tuo atveju, jei Londono pasiūlymas nebūtų įgyvendintas, tik Šiaurės Airija liktų ES muitų sąjungoje ir bendrojoje rinkoje.

Anot premjerės, tai sukeltų grėsmę Jungtinės Karalystės vientisumui. Tokiam scenarijui kategoriškai nepritaria nedidelė Šiaurės Airijos Demokratinė junionistų partija (DUP), nuo kurios paramos parlamente yra priklausoma Th. May konservatorių vyriausybė.

Ekonomistai baiminasi, kad skyrybos „be susitarimo“ smarkiai sutrikdytų prekybą, keliones ir gamintojų tiekimo grandines Europoje, sukeltų Britanijos recesiją ir net sukeltų pasekmių visame pasaulyje.

Europos didžiausios automobilių gamintojos trečiadienį perspėjo, kad „Brexit“ be susitarimo sutrikdytų apsirūpinimą detalėmis ir „sukeltų grėsmę pačiam jų verslo modeliui“.