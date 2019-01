„Padėtis vis dar nesikeičia“, – agentūrai AFP pareiškė „Sea Watch“, vienos iš NVO, atstovė spaudai. Šios organizacijos laivas „Sea Watch 3“ šiuo metu yra radęs prieglobstį nuo audros prie Maltos krantų, tačiau Malta, kaip ir Italija, atsisako įsileisti laivą į savo uostus. Šiame laive yra 32 migrantai, įskaitant tris vaikus, kurie buvo išgelbėti gruodžio 22 dieną. Viduržemio jūroje taip pat yra įstrigęs vokiečių NVO „Sea-Eye“ laivas, kuriame yra 17 migrantų. Tai ne pirmas ginčas dėl jūroje gelbėjamų migrantų, kuris ir vėl aiškiai parodė Europos Sąjungos (ES) valstybių narių nesutarimus dėl atsakomybės už atvykstančius migrantus ir pabėgėlius. Italija, Malta, Ispanija ir Nyderlandai iš pradžių atsisakė priimti migrantus iš minėtų dviejų laivų. Tačiau Vokietija ir Nyderlandai vėliau pasakė, jog įsileis kai kuriuos iš šių žmonių, jeigu tą patį padarys ir kitos šalys.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.