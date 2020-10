Bendro pareiškimo projekte sakoma, kad, PSO ne pagal jėgas yra koronaviruso pandemija. Pandemija parodė, „kad tarptautinės bendruomenės lūkesčiai (...) viršija dabartinius PSO pajėgumus“, - sakoma tekste, kuris formaliai turėtų būti priimtas kitą savaitę.

PSO turi tapti „skaidresne, efektyvesne ir veiksmingesne“, - sakė Vokietijos sveikatos ministras. Remiantis pareiškimo projektu, ministrai, be kita ko, pasisako už „nepriklausomo epidemiologinio vertinimo rizikos teritorijose galimybę“. Be to, turi būti tobulinamos valstybinių institucijų duomenų perdavimo PSO sistemos. „Ta įmanoma tik tuomet, jei ir šalys narės bus pasiruošusios prie to prisidėti“, - toliau kalbėjo J. Spahnas. Todėl ES po to, kai bus formaliai priimtas ministrų pareiškimas, savo iniciatyvą dėl organizacijos reformos pristatys PSO konferencijoje lapkričio 9 dieną. Esą būtina rasti sąjungininkų tam tarptautiniu lygiu.

PSO pandemijos pradžioje sulaukė kritikos dėl krizės valdymo. Ypač JAV prezidentas Donaldas Trumpas kaltino PSO per dideliu artumu Kinijai. Jis oficialiai pradėjo savo šalies išstojimo iš PSO procedūrą. Ir Europoje aidėjo kritika pirmiausiai todėl, kad PSO per vėlai paskelbė perspėjimą dėl kelionių plintant virusui.

Koronavirusas praėjusių metų pabaigoje pradžioje pasireiškė Kinijoje ir tada išplito beveik visame pasaulyje.