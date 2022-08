ES šalys perduos Ukrainai 5 mln. jodo tablečių

Komisijos duomenimis, Ukraina praėjusį penktadienį paprašė ES skirti jodo tablečių. Tabletės būtų naudojamos tuo atveju, jei iš elektrinės nutekėtų radiacija. Jos apsaugo skydliaukę.

5 mln. tablečių Ukrainai skiriama iš ES rezervo. Dar 500 000 perduos Austrija.

All military action around the Zaporizhzhia nuclear plant must stop immediately.

We continue to monitor the situation.#StandWithUkraine

