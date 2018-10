„Šiandien ES ambasadorius Rusijoje Markusas Edereris kartu su dar 30 ES narių ir kitų valstybių ambasadoriais ir diplomatais dalyvavo atminimo akcijoje „Vardų grąžinimas“, surengtoje Maskvos Lubiankos aikštėje“, – sakoma socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtame pranešime. Jungtinės Karalystės ambasada Maskvoje savo ruožtu paskelbė, kad diplomatai, tarp kurių buvo ir britų misijos vadovas, padėjo gėles prie Solovecko akmens – memorialo, skirto politinių represijų aukoms atminti.

