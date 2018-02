Minėtų šalių užsienio reikalų ministrams išsiųstame laiške, su kurio turiniu trečiadienį susipažino naujienų agentūra „The Associated Press“, ES užsienio politikos vadovė Federica Mogherini rašė, kad tvirtos paliaubos galėtų duoti impulsą JT tarpininkaujamoms taikos deryboms. F. Mogherini paragino „imtis visų būtinų priemonių ir užtikrinti, kad susirėmimai baigtųsi, Sirijos žmonės būtų apsaugoti“, kad juos galėtų pasiekti humanitarinė pagalba ir prasidėtų evakuacija. Antradienį Rusijos prezidento Vladimiro Putino nurodymu Rytų Gutoje buvo įvesta humanitarinė pauzė, galiosianti po penkias valandas kasdien, kad būtų galima evakuoti civilius. Maskva nurodė, kad tokiu būdu siekiama užtikrinti galimybę saugiais koridoriais evakuotis bent daliai iš maždaug 400 tūkst. anklave gyvenančių žmonių. Tačiau kol kas nė vienas iš anklavo nepasitraukė ir humanitarinė pagalba dar nepasiekė žmonių.

