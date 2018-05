„ES vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai siūlymas Tarybai... dėl ribojamųjų priemonių atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio aneksiją“, – taip vadinasi dokumentas, kurį svarstys viena institucijos darbo grupė. Šis sankcijų paketas keletą kartų buvo pratęsiamas vieniems metams. Pastarąjį kartą tai buvo padaryta 2017-ųjų birželį, o sankcijų galiojimas turi pasibaigti 2018-ųjų birželio 23-ąją. 2014-aisiais priimtame įstatyme sakoma: „2014 metų kovo 6 dieną ES valstybių narių ir jų vyriausybių vadovai griežtai pasmerkė Rusijos Federacijos neišprovokuotus veiksmus pažeidžiant Ukrainos suvereniteto ir teritorinio vientisumą.“ Kai siūlymą ir toliau taikyti sankcijas aptars darbo grupė, jį svarstys ES šalių Nuolatinių atstovų komitetas (COREPER). Jis pateiks savo rekomendaciją ES Tarybai, o ši priims oficialų sprendimą. Tarybos sprendimas įsigalios paskelbus jį Bendrijos „oficialiajame leidinyje“.

