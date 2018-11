Europos Komisijos ataskaitoje akcentuojamas didėjantis Europos susirūpinimas grėsme teisinei valstybei ir demokratinėms vertybėms ne tik Rumunijoje, bet ir kitose valstybėse narėse, tokiose kaip Lenkija ir Vengrija. „Apgailestauju, kad Rumunija ne tik užgesino savo reformų procesą, bet ir... traukiasi atgal dėl klausimų, kuriais per pastaruosius 10 metų buvo padaryta pažanga“, – sakė Europos Komisijos vicepirmininkas Fransas Timmermansas. „Būtina, kad Rumunija nedelsdama grįžtų į vėžes kovoje su korupcija ir, taip pat, užtikrintų nepriklausomą teismų sistemą“, – pabrėžė jis.

F. Timmermansas paskelbė aštuonias rekomendacijas Rumunijai, įskaitant raginimą nedelsiant sustabdyti prokurorų skyrimo ir atleidimo procedūras. Jis taip pat paragino įšaldyti baudžiamojo kodekso pakeitimų įgyvendinimą. Europos Komisija nurodė, kad toliau atidžiai stebės Rumuniją ir vertins jos situaciją iki savo mandato pabaigos kitais metais. Europos Parlamentas antradienį – likus mažiau nei dviem mėnesiams iki sausio 1-osios, kai Bukareštas turi pusmečiui perimti pirmininkavimą ES, – taip pat paragino Rumuniją susilaikyti nuo reformų, pakertančių jos teismų nepriklausomybę ir kovą su korupcija. Europos Komisija pastaraisiais mėnesiais reiškė susirūpinimą dėl pakeitimų Rumunijos baudžiamajam kodeksui, kuriuos neseniai prastūmė Socialdemokratų partijos vadovaujama vyriausybė. Kritikai sako, kad pakeitimai yra nekonstituciniai ir kelia pavojų teismų nepriklausomybei. Per praėjusio mėnesio debatus Europos Parlamente su Rumunijos prezidentu Klausu Iohannisu (Klausu Johanisu) Europos Komisijos pirmininkas Jeanas Claude‘as Junckeris (Žanas Klodas Junkeris) perspėjo Rumuniją nežlugdyti savo bandymo prisijungti prie Šengeno zonos. Kad taptų Šengeno erdvės nare, Rumunijai reikia Europos Komisijos rekomendacijos ir vieningo visų kitų ES narių pritarimo. Rumunijos ir jos kaimynės Bulgarijos bandymas prisijungti prie Šengeno zonos, kuriai priklauso 22 ES narės ir keturios ES nepriklausančios valstybės, yra blokuotas nuo 2007 metų. Šengeno erdvė yra vienas Europos projekto stulpų; joje užtikrinama teisė laisvai judėti. Prokurorai padarė tam tikrą pažangą kovodami su korupcija Rumunijoje, pelniusioje vienos labiausiai korumpuotų ES šalių reputaciją, bet vyriausybė kaltina juos viršijus savo galias.

