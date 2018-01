Toks planas labai supriešino britų premjerės Theresos May vyriausybę su parlamento euroskeptikais, pasak kurių, šie apribojimai paverčia Britaniją Briuselio „vasaline valstybe“. Europos reikalų ministrai per dvi minutes patvirtino vyriausiajam „Brexit“ derybininkui Micheliui Barnier skirtas instrukcijas dėl pereinamojo laikotarpio, kuris turėtų prasidėti 2019 metų kovo 29 dieną – Britanijai oficialiai pasitraukus iš ES – ir trukti iki 2020 metų gruodžio 31 dienos. M. Barnier pavaduotoja Sabine Weyand sakė, kad Briuselyje vykstančiame Europos reikalų ministrų susitikime „derybų dėl „Brexit“ gairės buvo patvirtintos per dvi minutes: status quo perėjimas be atstovavimo vaidmens institucijoje ... iki 2020-ųjų gruodžio 31 dienos“. Vadinamosiose derybų gairėse nurodoma, kad pereinamuoju laikotarpiu Britanija išsaugos prieigą prie ES bendrosios rinkos, tačiau turės laikytis ES taisyklių „lyg būtų valstybė narė“, neturėdama balso teisės. Airijos Europos reikalų ministrė Helen McEntee pareiškė, kad Didžioji Britanija nebeturės veto galios ES įstatymams, priimtiems pereinamuoju laikotarpiu, pranešama laikraštyje „Financial Times“; anot jos, Londonui negalima leisti trikdyti vieningosios rinkos. „Kai JK pasitrauks iš Europos Sąjungos, jie nebeturės balso prie (pasitarimų) stalo“, – pasakė ji. Perėjimo derybos su M. Barnier kolega britu Davidu Davisu gali prasidėti kad ir šią savaitę, turint tikslą užbaigti šias derybas iki kovo, kad galima būtų pradėti derybas dėl būsimų prekybos ryšių, sakė vienas ES šaltinis. ES pirmininkaujančios Bulgarijos vicepremjerė Jekaterina Zacharijeva paragino Didžiąją Britaniją „kuo greičiau“ sutikti su gruodį iš esmės suderinto susitarimo teisiniu aktu dėl skyrybų sąlygų. Būtent tas susitarimas atvėrė kelią ES ir Britanijai toliau aptarinėti perėjimo procesą. Didžioji Britanija prašė dvejų metų pereinamojo laikotarpio, kad „Brexit“ poveikis žmonėms, viešosioms tarnyboms ir verslui būtų švelnesnis, bei daugiau laiko ES ir JT prekybos sutarčiai užbaigti. Tuo tarpu Th. May vyriausybė perspėjo, kad derybos gali būti sunkios. „Vyks derybos, ir, suprantama, bus tam tikras atstumas mūsų starto pozicijų detalėse“, – sakė premjerės atstovas. Vis dėlto, nepaisant ligšiolinių skirtumų, D. Davisas, finansų ministras Philipas Hammondas ir verslo sekretorius Gregas Clarkas parašė bendrą laišką, kuriame tvirtina, kad perėjimas bus „griežtai laiku apibrėžtas“ ir kad Didžioji Britanija tikrai traukiasi iš Bendrijos. Tačiau grupės parlamentarų – 50 radikalių „Brexit“ idėjos šalininkų, vadovas Jacobas Rees-Moggas perspėjo, kad likti glaudžiai susijusiems su ES keltų pavojų „Brexit“ procesui, kuris virstų „žalos ribojimo užsiėmimu“.

