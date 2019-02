Briuselyje posėdžiavę ministrai detaliai aptarė situaciją Ukrainoje, įskaitant reformų procesą bei saugumo ir humanitarinę padėtį, ypač šalies rytuose ir Azovo jūroje. Taryba vėl išreiškė paramą Ukrainos nepriklausomybei, teritoriniam vientisumui ir suverenitetui, taip pat pasmerkė „Rusijos įvykdytą neteisėtą Krymo ir Sevastopolio aneksiją“. Ministrai pabrėžė, kad Ukrainai „būtina išsaugoti reformų impulsą, kad būtų įtvirtinti pasiekti rezultatai, ypač atsižvelgiant į artėjančius parlamento ir prezidento rinkimus“. Ministrai pabrėžė, kad svarbu surengti nepriekaištingą balsavimą ir leisti normaliai dirbti tarptautiniams stebėtojams. Aptardami pernai Azovo jūroje įvykusią konfrontaciją, kai rusų pasieniečiai perėmė tris ukrainiečių laivus ir suėmė jų įgulas, ministrai apsikeitė nuomonėmis, kaip padėti nuo karo veiksmų nukentėjusiems Ukrainos rajonams. Buvo kalbama apie traukinių ir kelių transporto priemonių perdavimą, darbuotojų mokymus ir paramą vietos verslui. ES Taryba dar kartą paragino Rusiją nedelsiant paleisti visus suimtus ukrainiečių jūrininkus, grąžinti užimtus laivus ir garantuoti laisvą laivų judėjimą per Kerčės sąsiaurį.

