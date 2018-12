Bendrija taip pat pažadėjo Europoje gyvenantiems Britanijos piliečiams, kad jie ir toliau galės gyventi Bendrijoje, „jeigu Jungtinė Karalystė laikysis lygiaverčio požiūrio“ šiuo klausimu. ES pareigūnai tvirtina, kad šios numatytos priemonės nereiškia, kad Britanija galės neskausmingai pasitraukti, ir tėra tik „ribotos trukmės“ priemonės žalai „sušvelninti“. „Geriausia, kalbant apie ekonomiką ir trikdžių išvengimą, būtų likti ES“, - Europos Komisijos vicepirmininkas Valdis Dombrovskis sakė žurnalistams. „Kita vertus, jeigu jau priimtas sprendimas dėl „Brexit“ , pasitraukimas arba „Brexit“ su sutartimi yra geriau už pasitraukimą be sutarties“, – kalbėjo buvęs Latvijos premjeras. Išstojimo „be susitarimo scenarijaus atveju, šioks toks pasiruošimas sumažinti žalą yra geriau negu jokio pasiruošimo“, kalbėjo jis. „Dideli trikdžiai“ Europos Komisija nurodė, jog imasi veiksmų „užtikrinti, kad būtinos nenumatytų atvejų priemonės galėtų būti taikomos nuo 2019 metų kovo 30-osios, siekiant apriboti reikšmingiausią žalą dėl scenarijaus „be susitarimo“. Dokumentų paketas apima 14 sričių, įskaitant finansų sektorių, oro transportą, muitus ir klimato politiką, kuriose išstojimas be „Brexit“ susitarimo „sukeltų didelių trikdžių piliečiams ir verslui“. Briuselis tikisi, kad jam neteks pasinaudoti šiuo planu ir kad britų ministrei pirmininkei pavyks įtikinti skeptiškai nusiteikusį savo parlamentą pritarti „Brexit“ susitarimui, kurį Europos lyderiai patvirtino praėjusį mėnesį. Tačiau kyla daug abejonių, kad šis susitarimas bus patvirtintas Londone. Didžioji Britanija antradienį paskelbė savo atsarginius planus, kurie turėtų padėti išvengti prekių stygiaus ir ekonominio nestabilumo, jeigu tektų trauktis iš bloko be sutarties. Pagal paruoštą planą Europos Sąjunga leis JK įsikūrusiems finansinės veiklos vykdytojams „laikinai ir lygiavertėmis sąlygomis“ 12 mėnesių išsaugoti prieigą prie Europos rinkų, kad būtų išvengta rimtų jų veiklos sutrikimų. Europos Sąjunga ir toliau 12 mėnesių leis britų lėktuvų skrydžiams naudotis bendrąją Europos oro erdve, o po kovo 29-osios pratęs kai kurias aviacijos licencijas devyniems mėnesiams. Taip pat bus imtasi priemonių, kurios leis JK bendrovėms laikinai naudotis ES prekybos taršos leidimais rinka ir įvesta nauja muitinės tikrinimų tvarka, prižiūrint prekybą Bendrijos nare nebebūsiančia Britanija. V. Dombrovskis nepatvirtino planų siekti, anot griežtąjį „Brexit“ palaikančių britų politikų, „valdomo „Brexit“ be sutarties“ – išstojimo nesudarius visa apimančios sutarties su ES, tačiau parengus atskirų sričių ad-hoc susitarimus, kad būtų kiek įmanoma mažiau sutrikimų. Tačiau ES sprendimas sukels karštas diskusijas Londone. Briuselis apie savo atsarginius planus pranešė britų premjerei Theresai May Londone klausantis savo parlamentarų priekaištų, kad ji iki sausio atidėjo praėjusią savaitę turėjusį įvykti parlamento balsavimą dėl „Brexit“ sutarties projekto, parengto po daugiau nei 17 mėnesių derybų. Pagrindinė opozicinė Leiboristų partija pareikalavo surengti balsavimą dėl nepasitikėjimo Th. May, o proeuropietiškos grupės, tarp jų Škotijos nacionalinė partija, siekia nuversti visą vyriausybę. Kadangi nė viena iš šių iniciatyvų tikriausiai nepribręs iki balsavimo Bendruomenių Rūmuose, todėl tikėtina, kad pasitraukimo planą įstatymų leidėjai svarstys sausio viduryje. Praėjusią savaitę Th. May atlaikė vieną balsavimą dėl nepasitikėjimo, inicijuotą dalies jos Konservatorių partijos parlamentinės frakcijos narių, nusistačiusių prieš šalies narystę Europos Sąjungoje, tačiau balsavimas dėl „Brexit“ susitarimo vis dar gali baigtis jai nepalankiu rezultatu. Verslas „stebi su siaubu“ Europos lyderiai sako, kad neketina iš naujo derėtis dėl skyrybų sutarties sąlygų. Susidariusi padėtis Vestminsteryje rodo, kad JK teks trauktis be jokio „Brexit“ susitarimo arba rengti antrą referendumą. Antradienį Th. May vyriausybė paskelbė savo planus pasitraukimo iš ES be susitarimo atvejui. Tarp jų numatytas importuojamų cheminių medžiagų kaupimas, kad būtų užtikrinta geriamojo vandens kokybė, ir specialūs skrydžiai vaistų tiekimui užtikrinti. Tačiau penkios didžiausios verslo asociacijos perspėjo, kad kompanijos „su siaubu stebi, kaip politikai pagrindinį dėmesį skiria frakcijų nesutarimams, o ne praktiniams žingsniams, reikalingų verslui judėti į priekį“.

