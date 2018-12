Bendrija taip pat pažadėjo Europoje gyvenantiems Britanijos piliečiams, kad jie ir toliau galės gyventi Bendrijoje, „jeigu Jungtinė Karalystė laikysis lygiaverčio požiūrio“ šiuo klausimu. Europos Komisija nurodė, jog imasi veiksmų „užtikrinti, kad būtinos nenumatytų atvejų priemonės galėtų būti taikomos nuo 2019 metų kovo 30-osios, siekiant apriboti reikšmingiausią žalą dėl scenarijaus „be susitarimo“. Dokumentų paketas apima 14 sričių, įskaitant finansų sektorių, oro transportą, muitus ir klimato politiką, kuriose išstojimas be „Brexit“ susitarimo „sukeltų didelių trikdžių piliečiams ir verslui“. Briuselis tikisi, kad jam neteks pasinaudoti šiuo planu ir kad britų ministrei pirmininkei pavyks įtikinti skeptiškai nusiteikusį savo parlamentą pritarti „Brexit“ susitarimui, kurį Europos lyderiai patvirtino praėjusį mėnesį. Tačiau dar labai neaišku, ar šis susitarimas bus patvirtintas Londone. Didžioji Britanija antradienį paskelbė savo atsarginius planus, kurie turėtų padėti išvengti prekių stygiaus ir ekonominio nestabilumo, jeigu tektų trauktis iš bloko be sutarties. Pagal paruoštą planą Europos Sąjunga leis JK įsikūrusiems finansinės veiklos vykdytojams „laikinai ir lygiavertėmis sąlygomis“ 12 mėnesių išsaugoti prieigą prie Europos rinkų, kad būtų išvengta rimtų jų veiklos sutrikimų. Europos Sąjunga ir toliau 12 mėnesių leis britų lėktuvų skrydžiams naudotis bendrąją Europos oro erdve, o po kovo 29-osios pratęs kai kurias aviacijos licencijas devyniems mėnesiams.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.