„Įvertinus situaciją, nerasta pagrindo keisti sankcijų režimą“, – pranešime skelbia 28 ES narės. Atsižvelgus į papildytą informaciją apie žuvusiuosius ir susijungusias grupes, sankcijos, tarp kurių turto įšaldymas ir draudimai keliauti, šiuo metu taikomos 149 asmenims ir 38 subjektams, įskaitant verslą, organizacijas ir politines partijas. Sankcijos yra viena iš priemonių, kurių ES ėmėsi siekdama nubausti Maskvą dėl jos paramos prorusiškiems separatistams rytų Ukrainoje 2014 metų pradžioje įsiplieskusiame konflikte . Griežtos ekonominės sankcijos Rusijos naftos, gynybos įmonėms ir bankams, įvestos 2014 metų vasarą ir pratęstos šešiems mėnesiams šių metų birželio pabaigoje. Susiję straipsniai: Kokia bus ketvirtoji A. Merkel kandencija Europai? Krašto apsaugos ministras: dėl „Zapad“ gąsdinamės per daug Tarp Rusijos remiamų kovotojų ir Ukrainos karių tebevykstantis konfliktas nuo 2014 metų pražudė daugiau nei 10 tūkst. žmonių, prorusiškiems sukilėliams rytų Ukrainoje maištaujant prieš Kijevą ir Rusijai aneksavus Krymą. Susirėmimai šalyje nerimsta, nors 2015 metais Minske buvo pasirašyta taikos sutartis ir nuolatos skelbiamos paliaubos, kurių laužymu abi pusės kaltina viena kitą.

